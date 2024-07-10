كوبا أمريكا 2024 – ميسي: البطولة أصعب مما تتصورن.. ملاعب سيئة وحرارة مرتفعة

شدد ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين على أن بطولة كوبا أمريكا صعبة للغاية وأصعب مما يتصوره الجمهور الذي يراها ضعيفة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة بعد الفوز على كندا في نصف النهائي بهدفين دون رد.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة TYC: "إنها معركتنا الأخيرة، دعونا نستمتع بما نعيشه كمنتخب وطني، ليس من السهل لنا أن نصل إلى نهائي كوبا أمريكا مرة أخرى، إنه أمر صعب للغاية وعلينا الاستفادة منه".

وأضاف "أنا أعيش الأمر مثل كل شيء آخر في الآونة الأخيرة وأستمتع به كثيرا".

وأكمل "البطولة صعبة للغاية أكثر مما تتصورن، وأكثر قربا من أي وقت مضى، نلعب في ملاعب سيئة للغاية ودرجات حرارة مرتفعة".

وأتم تصريحاته "لذلك وصول الأرجنتين للنهائي أمر يجب أن نسلط الضوء عليه والاحتفال به، إنه النهائي الرابع على التوالي الذي سنلعبه، من السهل قول ذلك لكن الرحلة بأكملها كانت صعبة للغاية".

ويلعب منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا ضد الفائز من أوروجواي وكولومبيا.