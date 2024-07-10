كوبا أمريكا 2024 – ميسي: البطولة أصعب مما تتصورن.. ملاعب سيئة وحرارة مرتفعة

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 13:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

شدد ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين على أن بطولة كوبا أمريكا صعبة للغاية وأصعب مما يتصوره الجمهور الذي يراها ضعيفة.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة بعد الفوز على كندا في نصف النهائي بهدفين دون رد.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة TYC: "إنها معركتنا الأخيرة، دعونا نستمتع بما نعيشه كمنتخب وطني، ليس من السهل لنا أن نصل إلى نهائي كوبا أمريكا مرة أخرى، إنه أمر صعب للغاية وعلينا الاستفادة منه".

أخبار متعلقة:
كوبا أمريكا 2024 - لا مفاجآت.. الأرجنتين إلى النهائي بثنائية جديدة ضد كندا كوبا أمريكا 2024 - ميسي يتخطى رقم علي دائي بلمسة أمام كندا

وأضاف "أنا أعيش الأمر مثل كل شيء آخر في الآونة الأخيرة وأستمتع به كثيرا".

وأكمل "البطولة صعبة للغاية أكثر مما تتصورن، وأكثر قربا من أي وقت مضى، نلعب في ملاعب سيئة للغاية ودرجات حرارة مرتفعة".

وأتم تصريحاته "لذلك وصول الأرجنتين للنهائي أمر يجب أن نسلط الضوء عليه والاحتفال به، إنه النهائي الرابع على التوالي الذي سنلعبه، من السهل قول ذلك لكن الرحلة بأكملها كانت صعبة للغاية".

ويلعب منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا ضد الفائز من أوروجواي وكولومبيا.

ليونيل ميسي كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
بعد 14 عاما من الرحيل.. كوتينيو يعود إلى فاسكو دي جاما كوبا أمريكا 2024 - دي ماريا: ميسي أخبر اللاعبين أن يصلوا للنهائي من أجلي مواعيد مباريات الأربعاء 10 يوليو - نصف نهائي ناري لـ يورو 2024 كوبا أمريكا 2024 - لا مفاجآت.. الأرجنتين إلى النهائي بثنائية جديدة ضد كندا كوبا أمريكا 2024 - ميسي يتخطى رقم علي دائي بلمسة أمام كندا انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) كندا.. التانجو للنهائي تشكيل كوبا أمريكا - دي ماريا ومونتيل أساسيان مع الأرجنتين.. وثنائي في هجوم كندا آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة
أخر الأخبار
على خطى والده.. خيفيرين تورام إلى يوفنتوس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – جريزمان: إسبانيا كانت أفضل منا في كل شيء.. لا أعذار لدينا 19 دقيقة | ألمانيا 2024
موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد سعر التخلي عن رافينيا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ميلان يتفق مع فوفانا.. وعقبة وحيدة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: تشافي رفض تدريب اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
بعد 14 عاما من الرحيل.. كوتينيو يعود إلى فاسكو دي جاما ساعة | أمريكا
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لاستعارة نجمه ساعة | ميركاتو
"أثار الجدل في دربي مدريد".. روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي