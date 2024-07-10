يورو 2024 - نافاس جاهز لخوض النهائي

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 13:12

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - خيسوس نافاس

تأكدت جاهزية المخضرم خيسوس نافاس لاعب منتخب إسبانيا للمشاركة في نهائي يورو 2024 الأحد المقبل.

واستبدل لاعب إشبيلية أمام فرنسا وهو يعاني من الألم، في نصف نهائي البطولة والذي حسمه الإسبان بالفوز 2-1.

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وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الفحوصات أثبتت أن نافاس ليس مصابًا وسيتمكن من التواجد في النهائي.

الفحوصات الطبية أكدت أن البالغ من العمر 38 عاما يعاني فقط من بعض الانزعاج البسيط في الفخذ.

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وشارك نافاس كأساسي أمام فرنسا بسبب إيقاف داني كارباخال بعد طرده ضد ألمانيا.

وكان نافاس التغيير الأول للمدرب لويس دي لا فوينتي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وينتظر الإسبان مواجهة الفائز من لقاء إنجلترا وهولندا على ملعب برلين الأولمبي الأحد المقبل.

يذكر أن كارباخال وزميله روبن لو نورماند سيعودان للمشاركة مع اللاروخا بعد نهاية إيقافهما.

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