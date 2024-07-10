يورو 2024 - دي لا فوينتي: لامين جمال يبدو وكأنه أكثر خبرة.. وعلينا أن نساعده على التطور

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - هدف لامين جمال

يرى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن لامين جمال نجم فريقه الشاب سيصبح نجما في كرة القدم في المستقبل.

وفاز منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وقال دي لا فوينتي عبر موقع البطولة: "لامين جمال يقدم أشياء تعطي تلميحات بأنه قد يكون عظيما في الرياضة، لكن علينا أن نبقى حذرين، وعلينا أن نساعده من خلال تطويره بأفضل طريقة".

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وأضاف "إنه يبدو وكأنه لاعب أكثر خبرة، أنا سعيد بوجوده في فريقنا وآمل أن نستمتع به لسنوات قادمة".

وأكمل "يجب أن أحافظ على ثقتي في هذه المجموعة من اللاعبين، إنهم يعملون دائما من أجل المنتخب، وهذا الفريق لا يشبع، أنا فخور لأنني قادر على توجيه هؤلاء اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أعلن أن لاعبي فريقي يمكنهم تقديم المزيد وأن يكونوا أفضل، وأنا متأكد أننا سنفعل ذلك، فكرتنا عن كرة القدم مبنية على ثقتنا بأنفسنا".

ويلعب منتخب إسبانيا نهائي يورو 2024 يوم الأحد المقبل ضد الفائز من إنجلترا وهولندا.

إسبانيا يورو 2024 دي لا فوينتي
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