يورو 2024 – لامين جمال: كنت أريد الاحتفال بعيد ميلادي في ألمانيا

عبر لامين جمال نجم إسبانيا الشاب عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، وذلك بعد الفوز على فرنسا في نصف النهائي.

لامين جمال النادي : برشلونة إسبانيا

وقاد جمال منتخب بلاده إسبانيا للفوز على فرنسا بهدفين لهدف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة وسجل هدفا رائعا.

وقال جمال عن المباراة في تصريحات نقلها موقع البطولة: "أشعر بسعادة كبيرة لأننا وصلنا إلى النهائي لكننا لم نفعل الشيء الأكثر أهمية وهو الفوز باللقب".

وأضاف "كانت هناك الكثير من اللحظات الصعبة لنا في البطولة ولم يتوقع أحد منا الوصول للنهائي".

وعن هدفه في فرنسا قال: "كنت أصوب الكرة نحو الزاوية العليا وذهبت إلى هناك بالفعل وكنت أشعر بالبهجة".

وأكمل "أحاول ألا أفكر كثيرا فيما يحدث، فقط أريد الاستمتاع بنفسي ومساعدة الفريق".

وأشار "جئت إلى هنا للفوز بجميع المباريات حتى أتمكن من الاحتفال بعيد ميلادي الـ17 يوم السبت هنا في ألمانيا مع زملائي في المنتخب".

وأتم تصريحاته "عندما تصل إلى النهائي عليك أن تلعب ضد الأفضل، سننتظر ونرى خصمنا".

ويلعب منتخب إسبانيا نهائي يورو 2024 يوم الأحد المقبل ضد الفائز من إنجلترا وهولندا.