يورو 2024 - مبابي يتحدث عن مستواه في البطولة.. وما ينتظره

وصف كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا مستواه في بطولة يورو 2024 التي ودعها من نصف النهائي بالفاشل.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بالفوز على فرنسا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة بملعب أليانز أرينا.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "أدائي في بطولة يورو 2024؟ بالطبع أصفه بالفشل. كان لدينا الطموح لأن نكون أبطال أوروبا. كان لدي طموح أن أصبح بطل أوروبا".

مبابي لم يسجل سوى هدف وحيد، ولم يظهر بمستواه المعهود، خاصة بعدما أصيب بكسر في الأنف منذ المباراة الأولى.

وأضاف "لم نقدم المستوى المتوقع، لذلك فهو فشل. إنها كرة القدم. يجب أن ننظر للأمام. لقد كانت سنة طويلة".

وتابع "سأذهب في عطلة وأحصل على قسط من الراحة، وهذا سيفيدني كثيرًا وسأحاول العودة بقوة".

وينتظر منتخب إسبانيا في نهائي يورو 2024 الفائز من مواجهة إنجلترا ضد هولندا.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز باللقب من قبل 3 مرات وحصل على المركز الثاني مرة.

ثنائية إسبانيا سجلها النجم الشاب لامين جمال، وجول كوندي مدافع فرنسا بالخطأ في مرماه.

وجاء هدف فرنسا الوحيد بضربة رأسية من راندال كولو مواني.

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