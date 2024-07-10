صفقة انتقال حمد الله إلى التعاون قد تفشل بسبب خلافات مالية

أصبحت صفقة انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة إلى التعاون مهددة بالفشل بسبب خلافات مالية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن هناك خلافاتٌ ماليةٌ جديدةٌ بين حمد الله ، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ونادي التعاون السعودي تهدِّد إتمامَ الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المغربي قد اتَّفق مع التعاون على تمثيل النادي الموسم المقبل، لكنه طلب زيادة راتبه السنوي من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ونصف، وهو ما يتسلَّمه سنويًّا من اتحاد جدة.

وأفاد التقرير بأن سعود الرشودي رئيس التعاون عرض على المهاجم المغربي راتبًا سنويًّا يبلغ خمسة ملايين ريال بموافقة لجنة الاستقطاب وحمد الله، قبل أن يعود الأخير، ويطلب الزيادة.

وسمحت الأحداث المتسارعة بين حمد الله والتعاون لنادٍ قطري، وآخر إماراتي بدخول السباق مجدَّدًا، ومحاولة كسب موافقة اللاعب على استقطابه في الفترة الصيفية، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن تُحسم الأمور قريبًا بين حمد الله، والتعاون، وبرنامج الاستقطاب إمَّا بإتمام الاتفاق والتوقيع النهائي، أو رحيل المغربي عن الدوري السعودي.

وانضمَّ عبد الرزاق إلى النمور عام 2022، ولعب للعميد موسمين ونصف الموسم، وخاض معه 84 مباراةً، وسجَّل 67 هدفًا.

وحقق في صفوفه بطولة الدوري، وكأس السوبر، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية، والحصول على لقب هدَّاف الدوري الموسم قبل الماضي.

وحال إتمام التعاقد الرسمي، ستكون هذه المحطة الثالثة للهدَّاف المغربي في الملاعب السعودية، إذ بدأ تجربته مع النصر، ومثَّله في 108 مباريات، وسجل له 112 هدفًا، وحصد مع الأصفر لقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرَّتين.

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