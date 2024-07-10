يورو 2024 - ديشامب: إسبانيا سيطرت على المباراة.. والمستقبل سيكون أفضل

يرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن المستقبل سيكون لفريقه لأنه يمتلك العديد من اللاعبين الصغار.

وخرج منتخب فرنسا من بطولة يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف في دور نصف النهائي.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تمكنا من افتتاح التسجيل ولكن إسبانيا تحكمت المباراة أفضل منا ولم نلعب بشكل جيد كما أردت".

وواصل "عليك أن تكون هادئا بقدر الإمكان لتسجل الأهداف وهذا ما افتقدناه ومع ذلك وصلنا إلى نصف النهائي ووجدنا طريقة للتسجيل عن طريق كولو مواني ولكن كان من الأفضل أن نكون بنفس الكفاءة التي كنا عليها من قبل".

وتابع "كان من الأفضل أن ينهي أوليفيه جيرو مسيرته الدولية بلقب ولكن أنا أشكره على كل ما قدمه".

وأكمل "لدينا العديد من اللاعبين الصغار في الفريق لذلك سيكون هذا أفضل لنا في المستقبل".

وسيلعب منتخب إسبانيا في النهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين إسبانيا وإنجلترا.