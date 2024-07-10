مواعيد مباريات الأربعاء 10 يوليو - نصف نهائي ناري لـ يورو 2024
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 10:31
كتب : FilGoal
يختتم اليوم دور نصف نهائي يورو 2024 بمواجهة نارية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو.
يورو 2024
إنجلترا × هولندا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2.
سيلتقي الفائز من المباراة مع منتخب إسبانيا الذي تأهل للنهائي بعد الفوز على فرنسا بهدفين مقابل هدف.
كوبا أمريكا
أوروجواي × كولومبيا.. 3:00 صباحا.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأرجنتين التي تأهلت إلى النهائي بعد الفوز على كندا بهدفين دون مقابل.
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