مواعيد مباريات الأربعاء 10 يوليو - نصف نهائي ناري لـ يورو 2024

يختتم اليوم دور نصف نهائي يورو 2024 بمواجهة نارية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 يوليو.

يورو 2024

إنجلترا × هولندا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

سيلتقي الفائز من المباراة مع منتخب إسبانيا الذي تأهل للنهائي بعد الفوز على فرنسا بهدفين مقابل هدف.

كوبا أمريكا

أوروجواي × كولومبيا.. 3:00 صباحا.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الأرجنتين التي تأهلت إلى النهائي بعد الفوز على كندا بهدفين دون مقابل.

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