"تحدث الآن".. السر وراء جملة لامين جمال عقب التأهل لـ نهائي يورو 2024

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 02:51

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - لامين جمال

التقطت الشاشات لامين جمال موهبة منتخب إسبانيا وهو يوجه بعض الكلمات عقب نهاية مواجهة اللاروخا ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي اليورو للمرة الخامسة في تاريخه، وباحثا عن اللقب الرابع للانفراد بالرقم القياسي بـ 4 ألقاب قارية بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-1.

وأدرك لامين جمال في الدقيقة 21 هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء التعادل لإسبانيا، وبات أًصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو.

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عقب المباراة ظهر لامين قائلا أمام عدسات المصورين: "تحدث الآن، تحدث الآن"، فلمن وجه تلك الكلمات؟

قبل المباراة قال أدريان رابيو لاعب وسط فرنسا للصحفيين: "رأينا لامين وهو لاعب يعرف كيفية التعامل مع الضغوط بشكل جيد للغاية، لديه الكثير من الجودة، يستطيع اللعب بجودته مع فريقه بشكل جيد في البطولات الكبرى دون ضغوط".

وأكمل "الأمر يصبح معقدا عندما تتأهل لنصف نهائي بطولة كهذه، والأمر يعود لنا لوضع الضعط عليه وألا نجعله مرتاحا ولنريه بأنه إذا أردت اللعب في نهائي اليورو عليك تقديم أكثر بكثير مما فعلت".

لامين رد عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "تحرك في صمت. فقط تحدث عندما يأتي وقت موت الملك".

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وبالفعل سجل لامين هدف التاريخي وأمام أنظار أدريان رابيو الذي كان مؤكلا برقابته خلال لحظة التسديد، هدف تعادل به ثم قلب داني أولمو الطاولة بعد دقائق.

وعقب المباراة قال لامين: "تحدث الآن، تحدث الآن؟ حسنا، هذا الشخص سيعرف نفسه، وأنا سعيد للغاية بالتأهل، والمهم الآن أننا مستمرين من أجل حصد اللقب".

وواصل "مررنا بلحظات صعبة ولم يتوقع أحد الهدف، حصلت على الكرة لم أفكر وحاولت تسديدها حيثما أريد وقد كان، أنا سعيد للغاية".

وأتم عن الاحتفال بعيد ميلاده الـ 17 في ألمانيا يوم السبت المقبل قائلا: "فوق كل ذلك، الفوز، الفوز، الفوز، هذا في ذهني، هدفي كان الاحتفال بعيد ميلادي في ألمانيا والآن سأستمتع مع الفريق".

وينتظر منتخب إسبانيا هوية منافسه في النهائي عندما يلتقي منتخبا هولندا وإنجلترا في ثاني مباريات المربع الذهبي.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً على الملعب الأولمبي في برلين عاصمة ألمانيا.

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