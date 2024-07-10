تشكيل كوبا أمريكا - دي ماريا ومونتيل أساسيان مع الأرجنتين.. وثنائي في هجوم كندا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 02:08

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - كندا

دفع ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين بكل من أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتيل في تشكيل التانجو الأساسي لمواجهة كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخبان على استاد ميتلايف في لقاء يبدأ في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

وسبق أن انتصر منتخب الأرجنتين بثنائية في لقاء البطولة الافتتاحي ضد كندا، قبل أن تتجدد المواجهة في المربع الذهبي.

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وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الغد بين كولومبيا وأوروجواي.

وجاء تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز – أنخيل دي ماريا

فيما جاءت تشكيل كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

الدفاع: جوناثان ديفيدز – دريك كورنيليوس – مويزي بومبيتو – أليستار جونستون

الوسط: جاكوب شافيلبورج - ستيفان أوستاكيو – إسماعيل كونيه - ريتشي لاريا

الهجوم: جوناثان ديفيد - كايل لارين

ويأمل منتخب الأرجنتين في التأهل بحثا عن اللقب القاري رقم 16.

فيما يسعى منتخب كندا لإحداث المفاجأة بإقصاء الأرجنتين والتأهل للنهائي لأول مرة في المشاركة الأولى بالبطولة.

الأرجننتين كندا كوبا أمريكا 2024
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