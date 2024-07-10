في الجول يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 00:55

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - دريمز - شيكابالا

اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه.

وغاب شيكابالا عن الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

شيكابالا يغيب عن صفوف الزمالك منذ يوم 26 أبريل الماضي بعدما غادر مران الفريق مصابا استعدادا لمواجهة ديمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن آخر تطورات إصابة شيكابالا جاءت كالتالي:

شيكابالا اقترب من التعافي بعدما أنهى الجزء الطبي وبدأ الجزء الفني في برنامجه التأهيلي

شيكابالا أصيب بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية إلى الثالثة وهذه الإصابة تحتاج إلى 8 أسابيع للتعافي

اللاعب كان يخضع لاختبارات طبية بعد كل مرحلة من العلاج وسط حذر من الجهاز الطبي لعدم تفاقم الإصابة ما تسبب في تأخر تعافي اللاعب.

شيكابالا بدأ التاهيل الفني بمتابعة من الجهاز الطبي وسيعود للمشاركة في تدريبات الزمالك خلال أيام

صاحب الـ 38 عاما شارك خلال 19 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

شيكابالا الزمالك
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