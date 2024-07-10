نادر شوقي يكشف حقيقة صلة عبد الظاهر السقا بسفر أحمد رفعت للإمارات

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

شدد نادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت على عدم وجود صلة لعبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت بالحالة التي وصل إليها اللاعب.

عبد الظاهر السقا غير مسؤول عما حدث لأحمد رفعت تماما وهو لم يكن يعرف الكثير من الأشياء حول النادي ولو كنا متأكدين من الشخص الثاني الذي ذكره أحمد رفعت كنت أنا أو شقيقه سنكشف عنه".

وأضاف "عبد الظاهر السقا كان متواجدا في العزاء وسط تواجد عائلة أحمد رفعت بالكامل ولذلك بكل تأكيد ليس هو الشخص الذي قصده رفعت، وحجم المسؤولية التي كان يملكها عبد الظاهر ليست كافية ليتسبب في إيذاء رفعت".

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وكان محمد رشوان محامي اللاعب قد قال إن عبد الظاهر السقا هو المسؤول الثاني الذي قصده أحمد رفعت بأنه من تسبب في تعرضه للاكتئاب.

في المقابل نفى عبد الظاهر السقا الاتهام الذي وجهه إليه رشوان وأكد على أنه لم يكن له أي دخل بسفر رفعت إلى الإمارات من ليبيريا وأنه كان ينفذ تعليمات مجلس الإدارة فقط.

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وكان نادر شوقي قد قال إن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ورئيس نادي مودرن سبورت السابق هو المسؤول الأول الذي قصده أحمد رفعت.

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