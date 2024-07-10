تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بالفوز على فرنسا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة بملعب أليانز أرينا.

وينتظر منتخب إسبانيا في نهائي يورو 2024 الفائز من مواجهة إنجلترا ضد هولندا.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز باللقب من قبل 3 مرات وحصل على المركز الثاني مرة.

ثنائية إسبانيا سجلها النجم الشاب لامين جمال، وجول كوندي مدافع فرنسا بالخطأ في مرماه.

وجاء هدف فرنسا الوحيد بضربة رأسية من راندال كولو مواني.

بلمسة ليو

سجل لامين جمال نجم برشلونة الشاب الذي لم يكمل عامه الـ17 بعد هدف تعادل إسبانيا في المباراة بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء على طريقة ليونيل ميسي نجم البارسا السابق.

والجميع ربط هدف لامين جمال الرائع بالصورة المنتشرة له وهو لا يزال طفلا رضيعا مع ليونيل ميسي الذي كان يحممه.

ومن باب المزاح قالت الجماهير إن لمسة ليونيل ميسي لـ لامين جمال منحت نجم إسبانيا الشاب البعض من موهبة أسطورة منتخب الأرجنتين.

وأصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولات يورو.

وصف المباراة

لم ينتظر منتخب فرنسا كثيرا وسجل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق كولو مواني بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من كيليان مبابي.

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Goal!



Finally France score in open play! Randal Kolo Muani with the header from a Kylian Mbappe cross. #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/fmI01MYDx0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 9, 2024

لكن رد منتخب إسبانيا جاء سريعا بهدف التعادل الرائع في الدقيقة 21 بهدف سجله الشاب لامين جمال.

وجاء الهدف بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع مايك ماينان حارس مرمى فرنسا التصدي لها.

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ليصبح لامين جمال أًصغر لاعب سجل في تاريخ يورو بعمر 16 عاما و362 يوما.

واستمر تفوق إسبانيا فيما تبقى من الشوط الأول ليسجل الماتادور الهدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق جول كوندي مدافع فرنسا بالخطأ في مرماه.

الهدف جاء بعدما توغل داني أولمو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت في مدافع برشلونة وغيرت مسارها نحو الشباك.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني استمرت محاولات فرنسا لإحراز التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أوناي سيمون حارس إسبانيا.

وأجرى ديديه ديشامب 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 62 بنزول كل من إدوارد كامافينجا وبرادلي باركولا وأنطوان جريزمان بدلا من كولو مواني ونجولو كانتي وأدريان رابيو.

وكاد ثيو هيرنانديز أن يسجل التعادل لفرنسا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وشارك أيضا أوليفيه جيرو بدلا من عثمان ديمبيلي في محاولة لتنشيط هجوم فرنسا.

وأهدر لامين جمال فرصة إضافة الهدف الثالث بتسديدة رائعة مشابهة للهدف الذي سجله لكن الكرة مرت أعلى المرمى.

ووصلت الكرة إلى كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة عالية بعيدة عن المرمى.

لتمر الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ويفوز منتخب إسبانيا.

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