سالم: عقوبة كاف لا تؤثر على السوبر الإفريقي.. ويبتقى مبالغ بسيطة لفك القيد

شدد أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك على أن فريقه لا يعاني من أي مشكلة في الحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل.

وقال سالم عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أرسل مليون دولار لخالد بو طيب من أجل الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية ولا توجد أي مشكلة بخصوص هذا الشأن".

وتابع "يتبقى مبالغ بسيطة لفك القيد لا تتعدى 150 ألف دولار والنادي غير مطالب بدفعها قبل نهاية الموسم ومع بداية فترة الانتقالات وهناك أولوية حاليا لدفع مستحقات اللاعبين".

وواصل "عقوبة كاف على الزمالك كبيرة وليست صغيرة وكان هناك لجنة استماع قبل العقوبة وضحنا خلالها أن التنظيم لم يكن مسؤولية الزمالك بالكامل والأخطاء التي حدثت ليست خاصة بالزمالك ومباراة السوبر من تنظيم الاتحاد الإفريقي ولا تخص الزمالك لذلك فإن عقوبة اللعب بدون جماهير لن تطبق خلالها".

وكان كاف قد وقع على الزمالك عقوبة 200 ألف دولار كعقوبة لأحداث نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مع اللعب لمدة مباراتين بدون حضور جماهيري.