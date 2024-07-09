تقرير: اتحاد جدة يطالب مورات ياكين بسرعة الرد على عرضه

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

مورات ياكين - سويسرا

طالب نادي اتحاد جدة، السويسري مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا بسرعة الرد على عرضه لتدريب الفريق السعودي.

وأعلن اتحاد جدة منذ ايام رحيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو عن تدريبه.

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي طلب من مراد ياكين مدرب منتخب سويسرا سرعة الرد على عرض تدريبه خلفا للأرجنتيني جاياردو.

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وأوضح التقرير القطري أن اتحاد جدة ينتظر رد ياكين من أجل اللحاق بمعكسر إعداد الفريق الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

مورات ياكين تولى تدريب أندية زيورخ وثون ولوزرين قبل فترته الذهبية مع بازل الذي حصد معه لقبين للدوري السويسري.

وانتقل ياكين لتدريب سبارتاك موسكو الروسي قبل أن يعود إلى سويسرا من بوابة جراسهوبرز وسيون.

ويتولى مورات ياكين تدريب منتخب سويسرا منذ صيف 2021 ونجح في قيادة منتخب بلاده لربع نهائي يورو 2024 قبل أن يودعها بعد السخارة من إنجلترا بركلات الترجيح.

اتحاد جدة مورات ياكين
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