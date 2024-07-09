يورو 2024 - لامين جمال أصغر مسجل أهداف في تاريخ أمم أوروبا
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 22:52
كتب : FilGoal
حقق لامين جمال رقما قياسيا في بطولة يورو 2024.
لامين جمال
النادي : برشلونة
ويتقدم منتخب إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف بعد نهاية الشوط الأول في نصف نهائي يورو 2024.
وسجل جمال هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 21 من تسديدة رائعة.
وبهدفه ضد فرنسا أصبح جمال أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولة يورو بطولة اليورو في عمر 16 عاما و362 يوما.
وفي توقيت سابق كان جمال قد حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يسجل في تاريخ إسبانيا وأصغر لاعب يسجل في تاريخ تصفيات اليورو.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا في نهائي البطولة.
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GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 9, 2024
OH MY WORD! YAMAL! WHAT A FINISH FROM THE 16-YEAR-OLD!#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/4KtnhkPIen
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