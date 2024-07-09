في الجول يكشف تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 22:24

كتب : محمد عبد العظيم أحمد الخولي

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تقام قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بعد غد الخميس.

ويحمل الاهلي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التوسني بالنهائي.

فيما يحمل الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن قرعة دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستقام بعد غد الخميس.

وتم استثناء الأهلي من اللعب الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا بسبب تصنيفه بالإضافة لتتويجه باللقب.

كذلك تم استثناء الزمالك من اللعب في التهميدي الكونفدرالية بسبب تتويجه باللقب.

أما بيراميدز سيخوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك المصري في البطولة الكونفدرالية.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ذهابا يومي 16 و17 أغسطس.

فيما تقام مباريات الإياب في المسابقتين خلال يومي 24 و25 أغسطس المقبل.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الأهلي الزمالك
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