رومانو: مانشستر يونايتد يوافق على بيع ماسون جرينوود لمارسيليا

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن موافقة مانشستر يونايتد على بيع ماسون جرينوود لأولمبيك مارسيليا.

وفقا لرومانو فإن يونايتد قد وافق على بيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو.

وسيتواجد بند يتيح لمانشستر يونايتد الحصول على نسبة 40 إلى 50% من مبلغ إعادة البيع في المستقبل.

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وقدم مارسيليا عرضا لجرينوود للتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم ويتم الآن التفاوض على الراتب.

وسيستثمر مارسيليا أموال الصفقة للتعاقد مع جوشوا زيرزكي لاعب بولونيا.

وقضى جرينوود الموسم الماضي معارا إلى خيتافي الإسباني.

وشارك جرينوود مع خيتافي في 36 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

وكان مارسيليا قد تعاقد مع روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون ليقود الفريق في الموسم المقبل.

ماسون جرينوود أولمبيك مارسيلياد مانشستر يونايتد
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