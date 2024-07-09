في الجول يكشف كواليس اعتناق موتيابا الإسلام

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 21:44

كتب : إبراهيم رمضان

ترافيس موتيابا - الزمالك - الإسماعيلي

أعلن الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك اعتناق الدين الإسلامي.

وغير ترافيس اسمه إلى جمال موتيابا ليكون قد حصل على اسم إسلامي.

ونشر كل من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" زميلا موتيابا في الفريق صورتهما معه وقدما التهنئة لاعتناق اللاعب الدين الإسلامي.

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FilGoal.com علم أن كواليس اعتناق موتيابا للدين الإسلامي جاءت كالتالي:

موتيابا يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع إبراهيما نداي ويراه دائما يؤدي مناسك الإسلام.

أدء اللاعبين الصلوات وقراءة الفاتحة قبل كل مباراة أثارت فضول اللاعب للتعرف على الدين الإسلامي.

موتيابا تحدث مع زملائه في الفريق خلال معسكر مباراة الإسماعيلي الأخيرة عن إقتناعه بالإسلام وحصل منهم على كتب للتعرف عليه بشكل أكبر.

اليوم الثلاثاء قرر موتيابا اعتناق الدين الإسلامي، واختار اسم جمال بعدما فاضل بين مجموعة من الأسماء.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا حتى الآن مع الزمالك في 8 مباريات منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 11 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدف وحيد كان بمرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي السباق.

الزمالك موتيابا
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