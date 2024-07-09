مران الزمالك - انتظام صلاح وسيف جعفر.. وبرنامج تأهيلي لناصر منسي

انتظم ثنائي نادي الزمالك، سيف فاروق جعفر ومحمد صلاح ذكي في مران الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.

واستأنف فريق الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري.

وبدأ المران، بعقد جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث فيها المدرب البرتغالي عن بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا خاصا لناصر منسي، مهاجم الفريق، تمهيداً للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

وانتظم ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

فيما انتظم سيف فاروق جعفر، ومحمد صلاح ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية.

سيف جعفر كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد صلاح من إصابة في الركبة.

وشارك الثنائي، في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.