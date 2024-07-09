آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مدة غياب رونالد أراوخو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتعرض أراوخة للإصابة خلال مواجهة أوروجواي والبرازيل في ربع ناهئي كوبا أمريكا 2024.

وأعلن برشلونة إصابة أراوخو بإصابة عضلية.

وفقا لآس فإن الإصابة هي نفسها تعرض لها أراوخو خلال الموسم الماضي ولذلك سيغيب اللاعب لمدة شهرين عن الملاعب على أثرها.

وفي حال غياب اللاعب لمدة شهرين عن الملاعب سيعني ذلك غيابه عن فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة مدربه هانزي فليك.

وكان منتخب أوروجواي قد فاز على البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وسيلعب منتخب أوروجواي في نصف النهائي ضد كولومبيا.