آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 21:06
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مدة غياب رونالد أراوخو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي عن الملاعب بسبب الإصابة.
رونالد أراوخو
النادي : برشلونة
وتعرض أراوخة للإصابة خلال مواجهة أوروجواي والبرازيل في ربع ناهئي كوبا أمريكا 2024.
وأعلن برشلونة إصابة أراوخو بإصابة عضلية.
وفقا لآس فإن الإصابة هي نفسها تعرض لها أراوخو خلال الموسم الماضي ولذلك سيغيب اللاعب لمدة شهرين عن الملاعب على أثرها.
وفي حال غياب اللاعب لمدة شهرين عن الملاعب سيعني ذلك غيابه عن فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة مدربه هانزي فليك.
وكان منتخب أوروجواي قد فاز على البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.
وسيلعب منتخب أوروجواي في نصف النهائي ضد كولومبيا.
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