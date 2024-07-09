خبر في الجول - نيوم يتمم اتفاقه مع اتحاد جدة بشأن حجازي

أتم نادي نيوم السعودي اتفاقه بشأن الحصول على خدمات المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد

ويمتد تعاقد حجازي مع اتحاد جدة حتى صيف 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نيوم أتم اتفاقه بشأن ضم حجازي بداية من الموسم المقبل في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتواجد حجازي في منطقة تبوك التي يقع بها نادي نيوم تمهيدا لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وينشط نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي وهى الدرجة الأدنى من الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.

كما تعاقد نيوم مع رومارينيو زميل حجازي في اتحاد جدة وصاحب التاريخ الكبير في الكرة السعودية.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.