تشكيل يورو 2024 – نافاس وأولمو أساسيان مع إسبانيا.. مواني وديمبيلي يقودان فرنسا

أعلن لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا ونظيره ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا تشكيلتي منتخبي بلادهما استعدادا لمباراة اليوم.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا في ملعب أليانز آرينا في نصف نهائي يورو 2024.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة المنتصر من لقاء إنجلترا وهولندا في النهائي يوم الأحد المقبل.

ويعوض خيسوس نافاس وداني أولمو كل من داني كارفاخال الغائب للإيقاف والمصاب بيدري.

كما يلعب ناتشو فيرنانديز بدلا من لو نورماند الذي يغيب بسبب الإيقاف هو الآخر.

أما في فرنسا فيغيب أنطوان جريزمان عن المباراة فيما يبدأ الفريق اللقاء بتواجد للثنائي راندال كولو مواني وعثمان ديمبيلي

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

في الدفاع: مارك كوكوريا- أيمريك لابورت- ناتشو فيرنانديز- خيسوس نافاس

في الوسط الدفاعي: رودري- فابيان رويز

في الوسط الهجومي: نيكو ويليامز- داني أولمو- لامين جمال

في الهجوم: ألفارو موراتا

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

في الدفاع: ثيو هيرنانديز- ويليام ساليبا- دايوت أوباميكانو- جولز كوندي

في الوسط الدفاعي: أدريان رابيو- أوريلين تشواميني- نجولو كانتي

في الهجوم: كيليان مبابي- راندال كولو مواني- عثمان ديمبيلي