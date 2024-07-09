الزمالك يعلن تعافي فتوح من الإصابة.. ويكشف موقفه من المباريات المقبلة

استعاد فريق الزمالك خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر الدولي بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الماضية بعد تعرضه للغصابة في كاحل القدم.

وكشف الزمالك عبرمركزه الإعلامي، عن انتظام فتوح في التدريبات الجماعية لفريقه، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.

وخاض أحمد فتوح، الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل.

من جانبه، أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن أحمد فتوح بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.