إنتر يتعاقد مع حارس مرمى جنوى

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

توقيع جوسيب مارتينيز لفريق إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان تعاقده مع الحارس جوسيب مارتينيز قادما من فريق جنوى.

ووقع مارتينيز على عقد لمدة 5 مواسم مع إنتر ميلان.

الصفقة كلفت إنتر 15 مليون يورو.

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الحارس الإسباني صاحب الـ 25 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة ورحل في 2019 وانتقل إلى لاس بالماس.

وبعد موسم واحد انتقل مارتينيز إلى لايبزج الألماني والذي توج برفقه بلقب كأس ألمانيا.

وقضى مارتينيز الموسمين الماضيين مع فريق جنوى.

وشارك مارتينيز في 36 مباراة بقميص جنوى في الموسم الماضي وخلالها حافظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات.

مارتينيز هو الصفقة الثالثة لبطل الدوري الإيطالي بعد التعاقد رسميا مع كل من بيوتر زيلينسكي ومهدي تاريمي في صفقتي انتقال حر.

إنتر جوسيب مارتينيز جنوى
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