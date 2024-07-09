إنتر يتعاقد مع حارس مرمى جنوى

أعلن نادي إنتر ميلان تعاقده مع الحارس جوسيب مارتينيز قادما من فريق جنوى.

ووقع مارتينيز على عقد لمدة 5 مواسم مع إنتر ميلان.

الصفقة كلفت إنتر 15 مليون يورو.

الحارس الإسباني صاحب الـ 25 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة ورحل في 2019 وانتقل إلى لاس بالماس.

وبعد موسم واحد انتقل مارتينيز إلى لايبزج الألماني والذي توج برفقه بلقب كأس ألمانيا.

وقضى مارتينيز الموسمين الماضيين مع فريق جنوى.

وشارك مارتينيز في 36 مباراة بقميص جنوى في الموسم الماضي وخلالها حافظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات.

مارتينيز هو الصفقة الثالثة لبطل الدوري الإيطالي بعد التعاقد رسميا مع كل من بيوتر زيلينسكي ومهدي تاريمي في صفقتي انتقال حر.