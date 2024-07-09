جمال وليس ترافيس.. موتيابا يعتنق الإسلام

اعتنق الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الدين الإسلامي.

ترافيس موتيابا النادي : الزمالك الزمالك

وغير ترافيس اسمه إلى جمال موتيابا ليكون قد حصل على اسم إسلامي.

ونشر كل من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" زميلا موتيابا في الفريق صورتهما معه وقدما التهنئة لاعتناق اللاعب الدين الإسلامي.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا حتى الآن مع الزمالك في 8 مباريات منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 11 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدف وحيد كان بمرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي السباق.