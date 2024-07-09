جمال وليس ترافيس.. موتيابا يعتنق الإسلام
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 19:20
كتب : FilGoal
اعتنق الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الدين الإسلامي.
ترافيس موتيابا
النادي : الزمالك
وغير ترافيس اسمه إلى جمال موتيابا ليكون قد حصل على اسم إسلامي.
ونشر كل من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" زميلا موتيابا في الفريق صورتهما معه وقدما التهنئة لاعتناق اللاعب الدين الإسلامي.
وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.
وشارك موتيابا حتى الآن مع الزمالك في 8 مباريات منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.
وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.
وسبق لموتايابا المشاركة في 11 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدف وحيد كان بمرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي السباق.
نرشح لكم
في الجول يكشف كواليس اعتناق موتيابا الإسلام مران الزمالك - انتظام صلاح وسيف جعفر.. وبرنامج تأهيلي لناصر منسي الزمالك يعلن تعافي فتوح من الإصابة.. ويكشف موقفه من المباريات المقبلة خبر في الجول – تفكير كاف في الموعد المبدئي للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 70 مباراة و5 فرق و5 منتخبات في موسم واحد.. استاد القاهرة ظالم أم مظلوم؟ خبر في الجول - إبراهيم عادل انضم لمعسكر المنتخب الأولمبي مصابا.. وهذا موعد عودته للتدريبات اتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز لم يطلب خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب.. وهذا ردنا إن حدث بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من المنتخب الأولمبي لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة 57 دقيقة | أمريكا
هل يورو 2024 مملة؟ ساعة | ألمانيا 2024