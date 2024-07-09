يورو 2024 - مسار القطار يلغي المؤتمر الصحفي لمنتخب هولندا

ألغى منتخب هولندا مؤتمره الصحفي الذي كان مقرر له اليوم الثلاثاء بسبب ظرف طارئ.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة إنجلترا مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي يورو 2024.

وبحسب بي بي سي، فإن منتخب هولندا قرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنجلترا بسبب ظرف طارئ.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن منتخب هولندا سيصل إلى مدينة دورتموند متأخرا بسبب انسداد على مسار القطار بين فولفسبورج ودورتموند، ما تسبب في إلغاء المؤتمر الصحفي.

منتخب هولندا ضمن التواجد في نصف نهائي يورو 2024 عقب الفوز على تركيا في ربع النهائي.

بينما حقق منتخب إنجلترا الفوز على سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي للمباراة.

وتأهلت إنجلترا لملاقاة هولندا في نصف نهائي يورو 2024، وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا.