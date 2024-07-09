تقرير - الكويت الكويتي يتمم اتفاقه مع يحيى جبران
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 19:05
كتب : FilGoal
أتم نادي الكويت الكويت اتفاقه بشأن ضم لاعب الوسط المغربي يحيى جبران.
يحيى جبران
النادي : الوداد الرياضي
وانتهى تعاقد جبران مع الوداد بنهاية شهر يونيو الماضي وبات لاعبا حرا.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن نادي الكويت اتفق مع جبران على الانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جبران سيتقاضى 850 ألف دولار سنويا في عقده مع الكويت الكويتي.
وأسهم جبران في تحقيق الوداد لبطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا قبل موسمين.
لاعب الوسط صاحب الـ 33 عاما يلعب في صفوف الوداد منذ يناير 2021.
وخاض جبران مع نادي الوداد 217 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 14 بجميع المسابقات.
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