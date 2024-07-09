تقرير - الكويت الكويتي يتمم اتفاقه مع يحيى جبران

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

يحيى جبران لاعب الوداد

أتم نادي الكويت الكويت اتفاقه بشأن ضم لاعب الوسط المغربي يحيى جبران.

وانتهى تعاقد جبران مع الوداد بنهاية شهر يونيو الماضي وبات لاعبا حرا.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن نادي الكويت اتفق مع جبران على الانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
تقرير: لم يستطع السير جيدا.. ألابا قد يغيب عن الملاعب حتى عام 2025 خبر في الجول - إبراهيم عادل انضم لمعسكر المنتخب الأولمبي مصابا.. وهذا موعد عودته للتدريبات اتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز لم يطلب خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب.. وهذا ردنا إن حدث مدرب أهلي جدة يطلب التخلي عن فيرمنيو.. وعائق وحيد

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جبران سيتقاضى 850 ألف دولار سنويا في عقده مع الكويت الكويتي.

وأسهم جبران في تحقيق الوداد لبطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا قبل موسمين.

لاعب الوسط صاحب الـ 33 عاما يلعب في صفوف الوداد منذ يناير 2021.

وخاض جبران مع نادي الوداد 217 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 14 بجميع المسابقات.

يحيى جبران الكويت الكويتي
نرشح لكم
رومانو: مانشستر يونايتد يوافق على بيع ماسون جرينوود لمارسيليا خبر في الجول - نيوم يتمم اتفاقه مع اتحاد جدة بشأن حجازي إنتر يتعاقد مع حارس مرمى جنوى يوفنتوس يضم شقيق مهاجم إنتر "الأفضل منه بـ 10 مرات".. ريبوبليكا: لاتسيو في مفاوضات مع برشلونة لضم روكي أثليتك: مهاجم سيتي يزامل سام مرسي في إبسويتش رغم نفيه.. سبورت: نيكو ويليامز يريد الانتقال إلى برشلونة ولكن تقرير: ميلان يحاول ضم موراتا.. وينتظر قراره النهائي
أخر الأخبار
تقرير: اتحاد جدة يطالب مورات ياكين بسرعة الرد على عرضه 7 دقيقة | سعودي في الجول
يورو 2024 - لامين جمال أصغر مسجل أهداف في تاريخ البطولة 34 دقيقة | ألمانيا 2024
في الجول يكشف تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
رومانو: مانشستر يونايتد يوافق على بيع ماسون جرينوود لمارسيليا ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف كواليس اعتناق موتيابا الإسلام ساعة | الكرة المصرية
مباشر يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. نزول جريزمان ساعة | ألمانيا 2024
مران الزمالك - انتظام صلاح وسيف جعفر.. وبرنامج تأهيلي لناصر منسي 2 ساعة | الكرة المصرية
آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي