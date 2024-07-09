تقرير: لم يستطع السير جيدا.. ألابا قد يغيب عن الملاعب حتى عام 2025
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
تلقى ريال مدريد أنباء سيئة بشأن تفاصيل إصابة ديفيد ألابا لاعب الفريق وقائد منتخب النمسا.
ديفيد ألابا
النادي : ريال مدريد
وحسبما ذكر موقع " Die Presse" النمساوي في تقرير له اليوم الثلاثاء فإن ألابا لن يستطيع اللعب حتى نهاية العام الجاري في ظل عدم شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتعرض ألابا لقطع في الرباط الصليبي في شهر ديسمبر الماضي لكنه حتى الآن لم يستطع الشفاء منه.
ورغم مرافقته لمنتخب بلاده في يورو 2024 إلا أن التقرير أوضح أن اللاعب صاحب الـ32 عاما كان يعاني من مشاكل أثناء السير.
وكان من المفترض أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات بعد 100 أو 120 يوما لكنه بعد أكثر من 200 يوم حتى الآن لم يستطع اللعب.
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