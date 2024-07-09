اتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز لم يطلب خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب.. وهذا ردنا إن حدث

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عدم تلقي المجلس أي طلب من بيراميدز لخروج إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أعلن اليوم طلب ناديه خروج إبراهيم عادل من المعسكر للقاء الأهلي.

ويتواجد إبراهيم عادل في معسكر منتخب مصر الأولمبي حاليا الذي يستعد للسفر إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتحدث الكومي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "لم نتلق أي مخاطبات رسمية من بيراميدز لخروج إبراهيم عادل من المعسكر".

وواصل "إن حدث، فمن الصعب الموافقة على خروج اللاعب لأن البعثة تسافر غدا الأربعاء إلى فرنسا".

وأتم الكومي حديثه "جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد ما يثار عن وجود اتفاق مع بيراميدز لم يحدث".

وتحدث جمال علام سابقا عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لسنا طرفا في أي اتفاق مع الأندية والأهم بالنسبة لي هو المنتخب الأولمبي واتحاد الكرة حضر لكل الالتزامات حول المنتخب من جميع الجوانب، ولم يحدث أي اتفاق مع أي فريق ولم أتواصل مع أي فريق".

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها.

ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 57 نقط من 23 مباراة لعبها.