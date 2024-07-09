مدرب أهلي جدة يطلب التخلي عن فيرمنيو.. وعائق وحيد
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 17:57
كتب : FilGoal
طلب الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة التخلي عتد خدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو والتعاقد مع مهاجم جديد.
روبيرتو فيرمينو
النادي : الأهلي
وانضم فيرمينيو إلى أهلي جدة بداية الموسم المنصرم قادما من ليفربول.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن يايسله طلب التخلي عن الثلاثي روبرتو فيرمينو وميريح ديميرال وآلان ماكسيمان.
وأوضحت التقارير أن إدارة الأهلي تنتظر وصول عروض مالية مناسبة للتخلي عن الثلاثي السابق ذكره.
وأشارت الصيحفة السعودية إلى أن إدارة أهلي جدة ترغب في الوصول إلى اتفاقات مالية مناسبة في ظل راتب الثلاثي المرتفع.
فيرمينيو انضم إلى أهل جدة الصيف الماضي وسجل 9 أهداف خلال 34 مباراة بجميع المسابقات.
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الهدف الأول في الموسم الأقوى⚽️💪🏻— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023
د7' للأهلي عن طريق روبيرتو فيرمينو🔥
الأهلي 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BtOOJHnJx4