مدرب أهلي جدة يطلب التخلي عن فيرمنيو.. وعائق وحيد

طلب الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة التخلي عتد خدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو والتعاقد مع مهاجم جديد.

روبيرتو فيرمينو النادي : الأهلي الأهلي

وانضم فيرمينيو إلى أهلي جدة بداية الموسم المنصرم قادما من ليفربول.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن يايسله طلب التخلي عن الثلاثي روبرتو فيرمينو وميريح ديميرال وآلان ماكسيمان.

وأوضحت التقارير أن إدارة الأهلي تنتظر وصول عروض مالية مناسبة للتخلي عن الثلاثي السابق ذكره.

وأشارت الصيحفة السعودية إلى أن إدارة أهلي جدة ترغب في الوصول إلى اتفاقات مالية مناسبة في ظل راتب الثلاثي المرتفع.

فيرمينيو انضم إلى أهل جدة الصيف الماضي وسجل 9 أهداف خلال 34 مباراة بجميع المسابقات.

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