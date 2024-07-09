يوفنتوس يضم شقيق مهاجم إنتر

يستعد نادي يوفنتوس للإعلان عن ضم خيفيرين تورام قادما من نيس الفرنسي.

ونشر النادي لقطات للاعب وهو يخضع للكشف الطبي صباح الثلاثاء.

ثم عرض لقطة ترحيب تياجو موتا مدرب الفريق الجديد باللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وذكرت بعض التقارير إلى أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بيوفنتوس حتى صيف 2029.

وانتقل خيفيرين إلى يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات، وفقا للتقارير.

وتسابق أكثر من فريق على ضم لاعب نيس، لكنه اختار الانضمام ليوفنتوس.

وتواجد ليليان تورام نجم فرنسا ويوفنتوس السابق مع نجله في يومه الأول داخل قلعة البيانكونيري.

وكان خيفيرين تورام على رادار ليفربول وبايرن ميونيخ في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

صاحب الـ23 عاما هو نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام والشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب إنتر.

تورام الصغير انتقل إلى نيس في 2019 قادما من موناكو.

وشارك تورام مع نيس خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ولعب تورام مع منتخب فرنسا الأول مباراة واحدة كانت خلال شهر مارس قبل الماضي ضد هولندا في تصفيات يورو 2024 وخلالها شارك لمدة دقيقة واحدة.

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