الدحيل يرفض انتقال جالتييه لاتحاد جدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

رفض نادي الدحيل القطري عرضا من اتحاد جدة، للتنازل عن المتبقي من عقد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، حسب بعض التقارير.

وأصبح جالتييه الهدف الرئيسي للنمور بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية نقلا عن صحيفة ليكيب أن إدارة اتحاد جدة قدمت عرضا لجالتييه براتب يصل إلى مليون يورو شهريًا، بعقد يمتد لـ3 مواسم.

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وأضاف التقرير أن عقد جالتييه مع الدحيل لا يشمل شرطًا جزائيًا.

وتمسكت إدارة الدحيل بمدربها قبيل أيام بسيطة من السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا، إضافة إلى رغبتهم في الاستقرار الفني داخل الفريق.

من جانبه، رفض جالتييه الدخول في صراع مع مجلس إدارة نادي الدحيل حول العرض المقدم من نادي اتحاد جدة، مشيرًا إلى تنفيذ ما سيتفق عليه الطرفان السعودي والقطري في المفاوضات، التي تتجه إلى طريق مسدود، حسب التقارير.

وجاء بحث النمور عن جالتييه، بحسب التقرير ذاته، تلبية لرغبة الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يفضل أن يكون مدرب الفريق المقبل فرنسيا، وتصدر القائمة مدربه السابق بنادي ليون الفرنسي، موسم 2007ـ2008.

قبل أيام، أوقف نادي اتحاد جدة مفاوضات التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، وذلك بسبب رغبة الفرنسي كريم بنزيمة قائد الفريق في التعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري الحالي، حسب تقارير صحفية.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية ما ذكرته صحيفة لو بارزيان الفرنسية أن إدارة اتحاد جدة سرعت من مفاوضاتها مع إدارة الدحيل القطري، للموافقة على التعاقد مع جالتييه، منذ الخميس الماضي.

وأضاف التقرير أن اتحاد جدة أغرى جالتييه براتب يبلغ نحو 12 مليون يورو سنويًا، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن مدرب باريس سان جيرمان السابق لا يمانع الانتقال إلى النمور شريطة موافقة ناديه القطري.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة لا يرحب بخطوة التعاقد مع جالتييه، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه يفكر بالرحيل إزاء هذه الخطوة.

واجتمع كريم بنزيمة مع كريستوف جالتييه في نادي ليون الفرنسي موسم 2007ـ2008، وأنهى الثنائي الموسم بلقب الدوري الفرنسي.

وأتم بنزيمة موسمه هدافًا للدوري برصيد 20 هدفًا، وحاصلًا على جائزة لاعب الموسم في فرنسا.

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