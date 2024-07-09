بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من المنتخب الأولمبي لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 16:53

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

طلب نادي بيرامديز عودة لاعبه إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه بيراميدز في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "نطلب إعادة إبراهيم عادل من المنتخب الأولمبي للانتظام في التدريبات ومواجهة الأهلي".

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وأضاف "اللاعب سيعود مرة أخرى إلى معسكر المنتخب الأولمبي عقب اللقاء مباشرة وسيتحمل النادي مصاريف الطيران والانتقالات".

وأكمل "بيراميدز في حاجة ماسة لكل لاعبيه خلال المنافسات في الدوري المصري خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب".

وتابع "النادي يلتزم تجاه منتخب مصر الأولمبي ولبى طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأولمبي بتواجد إبراهيم عادل ومحمود صابر في معسكر المنتخب، رغم أن الأولمبياد خارج الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأنهى حديثه "النادي يدعم بكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص مع الرغبة الأكيدة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل".

ويتواجد إبراهيم عادل حاليا في معسكر منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها.

ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 57 نقط من 23 مباراة لعبها.

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