وزير الرياضة السعودي يكشف سبب الفشل في ضم صلاح إلى اتحاد جدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 16:36

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول

كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل سبب فشل ضم محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وتحدث وزير الرياضة السعودي عبر قناة "ثمانية" عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "أتننا إفادة من اتحاد جدة بطلب التعاقد مع محمد صلاح".

وواصل "بالطبع المبلغ كان فلكيا بالمقارنة مع عقد نيمار وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة".

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وكشف وزير الرياضة السعودي المزيد من التفاصيل قائلا: "العرض كان إعارة لموسم واحد فقط، وعقده ساري مع ليفربول لذا فاوضنا النادي الإنجليزي هل هناك رغبة في التخلي عن صلاح، وقوبل طلبنا بالرفض وهذا أغلق الموضوع بشكل حاسم لأن ناديه لا يريد التخلي عنه".

وأتم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حديثه "وحسب إفادة ليفربول أن التكلفة ستكون مرتفعة جدا بالنسبة لإعارة لمدة موسم".

وكان أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة كشف قبل عدة أشهر سبب فشل ناديه في ضم صلاح.

وقال آنذاك عبر قناة "إم بي سي" عن الواقعة: "طلبنا بشكل رسمي عبر برنامج الاستقطاب ضم اللاعب من ليفربول، كنت في لندن رفقة سعد اللذيذ مدير برنامج الاستقطاب لإجراء المفاوضات وبعدها في نهاية المفاوضات قيل لنا الميزانية لا تسمح بضم محمد صلاح".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

صلاح اتحاد جدة ليفربول
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