"الأفضل منه بـ 10 مرات".. ريبوبليكا: لاتسيو في مفاوضات مع برشلونة لضم روكي

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

دخل نادي لاتسيو في مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع فيتور روكي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وواجه روكي عدة مشاكل مع برشلونة الموسم المنقضي بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وحسب صحيفة ريبوبليكا فإن النادي الإيطالي يحاول ضم روكي تعويضا عن عدم التعاقد مع ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد.

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وكشفت الصحيفة أن روكي هو من كان يقصده كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو بأنه أفضل من جرينوود بـ 10 مرات.

ماذا حدث؟

هاجم لوتيتو رئيس اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بسبب عدم اكتمال الصفقة.

وقال لوتيتو خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "صفقة التعاقد مع جرينوود كانت قريبة العام الماضي لكنها انهارت في المراحل النهائية".

وأتم "الآن لدي اسم آخر في القائمة، لا يمكنني مشاركة الاسم، لكنه أفضل بـ10 مرات من جرينوود".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق عن عرض مارسيليا لمانشستر يونايتد للتعاقد مع جرينوود.

وحسب رومانو فإن عرض النادي الفرنسي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع تصل من 40% لـ50%.

وذكر رومانو أن مارسيليا اقترب من الاتفاق مع يونايتد لحسم الصفقة لصالحة بعد منافسة يوفنتوس ولاتسيو.

وقضى الجناح الإنجليزي الموسم المنقضي معارا إلى خيتافي وتمكن من الظهور بشكل جيد.

ولعب جرينوود مع خيتافي 36 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

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