أثليتك: مهاجم سيتي يزامل سام مرسي في إبسويتش

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - مانشستر سيتي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي إبسويتش تاون توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجمه ليام ديلاب.

ولعب المهاجم الشاب في صفوف هال سيتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن قيمة الصفقة تبلغ 15 مليون جنيه استرليني + 5 ملايين كإضافات.

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وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي وافق على المبلغ نفسه من ساوثامبتون، لكن المهاجم الشاب اختار الانضمام إبسويتش

وسيخضع اللاعب الشاب للكشف الطبي يوم الأربعاء مع إبسويتش الذي يضم سام مرسي.

وشارك ديلاب في 32 مباراة مع هال سيتي الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف.

ومع سيتي خاض ديلاب 6 مباريات منذ أول ظهور له في سبتمبر 2020، عندما سجل هدفًا رائعًا في الفوز 2-1 في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين على بورنموث.

وظهر ديلاب لأول مرة في الدوري الإنجليزي ضد ليستر في سبتمبر 2020، قبل الظهور في دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام سبورتنج لشبونة في فبراير 2021.

يذكر أن ليام هو نجل روري ديلاب الذي لعب في صفوف أكثر من فريق بإنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

ليام ديلاب إبسويتش تاون سام مرسي مانشستر سيتي
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