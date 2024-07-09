رغم نفيه.. سبورت: نيكو ويليامز يريد الانتقال إلى برشلونة ولكن

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - جورجيا

يريد نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم نفيه سابقا.

وحسب صحيفة سبورت فإن اللاعب الإسباني يريد الانتقال إلى النادي الكتالوني ولكن لن يستمر في الانتظار حتى الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة أن ويليامز جمد جميع العروض الأخرى المقدمة له بسبب رغبته في الانضمام إلى برشلونة.

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وذكرت الصحيفة أن في حالة لم تتم الصفقة حتى عودته إلى تدريبات مرة أخرى فسيكون من الصعب رحيله، لأنه يريد أن يحصل فريقه على بديل في وقت مبكر.

تعليق لابورتا

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن إمكانية التعاقد مع ويليامز من الناحية المالي قائلا في وقت سابق لراديو كتالونيا: "أحب ويليامز كثيرا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

وأضاف "أنها نتيجة العمل الذي تم إنجازه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة، لذلك يمكننا بالطبع أن نحقق توقيعا بهذا المستوى".

وأكمل "نعمل على تأكيد التعافي الاقتصادي للنادي وهناك سلسلة من العمليات التي عملنا عليها وسنتمكن من الإعلان عنها قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "من المريح جدا أن نتمكن من إنهاء هذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات وآمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية اقتصاديا".

حديث سابق

كشف ويليامز عن رغبته من قبل في الرحيل من بيلباو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح ويليامز في وقت سابق للقناة الأولى الإسبانية قائلا: "لقد وقعت للتو عقدا جديدا مع بلباو قبل بضعة أسابيع، أشعر أنني بحالة جيدة جدا وسعيد للغاية هناك".

وأتم "من الغريب جدا أن أتلقى أسئلة حول مستقبلي".

وتألق ويليامز بشدة في بطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وظهر ويليامز في أفضل مستوى له خاصة ضد إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

واعترف لامين جمال لاعب برشلونة وزميل ويليامز في إسبانيا أنه يتمنى أن يضمه في الفريق الكتالوني بسبب مستواه المميز.

ولعب ويليامز مع بلباو 39 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

ويلعب شقيقه الأكبر إنياكي ويليامز مع منتخب غانا ولعب كأس الأمم الإفريقية الماضية وواجه منتخب مصر.

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