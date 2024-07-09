تقرير: ميلان يحاول ضم موراتا.. وينتظر قراره النهائي

يحاول ميلان إقناع ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد بالانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لموقع كالتشيو ميركاتو.

وكان موراتا قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي استمراره مع فريق العاصمة الإسبانية رسميا وعدم رحيله عنه الصيف الجاري.

وأوضح التقرير أن إدارة ميلان تحاول إغراء موراتا البالغ من العمر 31 عاما بعقد مدته 4 سنوات.

المفاوضات مستمرة بين الطرفين، وإدارة ميلان تنتظر قرار موراتا النهائي، حسب التقرير.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الرياضي لميلان قد أكد يوم الاثنين انسحاب ناديه من صفقة ضم جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: "جوشوا زيركزي؟ لقد أصبح من الماضي بالنسبة لنا".

وأضاف السويدي "نضع أحد المهاجمين في ذهننا ولكنني لن أخبركم بالاسم".

وتابع "ندرس ملف المهاجم الجديد، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا، ففترة الانتقالات ما زالت طويلة".

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني وقف عقبة في انتقال مهاجمه ألفارو موراتا إلى القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح تقرير الرياضية أنه على على الرغم من نجاح نادي القادسية في الحصول على موافقة اللاعب وناديه إلا أن سيميوني استطاع إقناع موراتا بالبقاء.

وأفاد التقرير بأن موراتا اعتذر لإدارة نادي القادسية عن عدم الالتزام بجميع الاتفاقيات السابقة، والعرض المقدّم له، ما يعني أن النادي، سيتجه إلى خيارات أخرى في مركز الهجوم.

وكانت جريدة الرياضية قد أشارت قبل أيام إلى أن القادسية، اقترب من ضم موراتا عقب إيقاف المفاوضات مع ليون الفرنسي من أجل استقطاب ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق، بعد أشهرٍ من بدئها، إذ رفض الفرنسيون بيع العام المتبقي في عقد اللاعب بأقل من 12 مليون يورو.

موراتا مثل عددا من الفرق الأوروبية العريقة، منها ريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد، وحقق خلال مسيرته 17 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية في مناسبة واحدة.

اللاعب صاحب الـ31 عاما ينتهي تعاقده مع الروخيبلانكوس في صيف عام 2026 وانتشرت التكهنات حول إمكانية رحيله الصيف الجاري.

وكتب موراتا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الثلاثاء الماضي: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الفوز بهذا القميص ولن أتوقف حتى أحصل عليه".

ولم يتوج موراتا بأي لقب حتى الآن في مسيرته مع أتليتكو مدريد.

وكان موراتا أكد أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد لم يبلغه برغبته في رحيله عن الفريق في الانتقالات الجارية.

وخلال الموسم الماضي شارك موراتا مع الأتليتي في 48 مباراة سجل خلالهم 21 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وإجمالا شارك موراتا مع أتليتكو في 154 مباراة سجل خلالهم 58 هدفا وصنع 14 آخرين.

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