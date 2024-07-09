رغبة اللاعب أم النادي؟ تقرير: ليل يوافق على عرض يونايتد لضم يورو.. وموقف مدريد

وافق نادي ليل على عرض مانشستر يونايتد للتعاقد مع ليني يورو لاعب ليل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب راديو فرانس بلو فإن النادي الإنجليزي قدم عرضا يبلغ 50 مليون يورو إلى ليل لإقناعة بترك المدافع البالغ من العمر 18 عاما.

وكشف نبيل ديجليه الصحفي في مجلة فرانس فوتبول أن ليل وافق على عرض يونايتد.

وعلى الجانب الآخر فذكرت صحيفة آس أن النادي الملكي توقف عرضه عند 35 مليون يورو ويضغط بقوة على ليل للموافقة على العرض.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يعتمد على رغبة يورو وتحقيق حلمه بالانتقال له.

وبعد عدة دقائق ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليل وافق على عرض مانشستر يونايتد ويحاول الضغط على يورو من أجل الموافقة على العرض الإنجليزي.

ويحمل يورو جنسية كوت ديفوار بجانب فرنسا.

وولد يورو وترعرع في فرنسا ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، إلا الفريق الأول.

ويعتبر خورخي مينديز هو وكيل أعمال اللاعب.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وحصل 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.

ويسعى يونايتد أيضا إلى التعاقد مع جاراد برانثوايت مدافع إيفرتون وكذلك ماتياس دي ليخت حسب صحيفة ديلي ميل.

وحسب الصحيفة فإن الثنائي وافق على الانتقال إلى يونايتد.