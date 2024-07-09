تقرير: مالكو ليفربول في مفاوضات للاستحواذ على فريق فرنسي

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

تجري مجموعة فينواي الرياضية المالكة لليفربول محادثات للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي، حسب تقارير فرنسية.

وأوضح تقرير راديو فرانس بلو أن نادي بوردو في محادثات مع مجموعة فينواي الرياضية بشأن الاستحواذ الكامل على النادي.

مالكو نادي ليفربول هم أبرز المرشحين لشراء النادي الذي توج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات والذي يملكه حاليا رجل الأعمال اللوكسمبورجي الإسباني جيرارد لوبيز، وفقا للتقرير.

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وأضاف التقرير أن جون هنري، صاحب الأغلبية في مجموعة فينواي شارك مؤخرًا في الاجتماعات المتعلقة بالاستحواذ على بوردو.

كما قام جوليان وارد مدير المجموعة بجولة في البنية التحتية للفريق الفرنسي وملعب تدريب هايلان وملعب ماتموت أتلانتيك الذي يتسع لـ42 ألف متفرج.

سيلعب فريق بوردو للموسم الثالث على التوالي في الدرجة الثانية. كما يواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثالثة بسبب مشاكل مالية.

من المقرر أن تجتمع إدارة بوردو يوم الثلاثاء مع الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية لتقديم ضمانات مالية وميزانية قابلة للتطبيق لتمويل موسم كامل في دوري الدرجة الثانية.

ليفربول بوردو
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