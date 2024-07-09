نسبة ضخمة من إعادة البيع.. رومانو: الكشف عن عرض مارسيليا للتعاقد مع جرينوود

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن عرض مارسيليا لـ مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماسون جرينوود في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى الجناح الإنجليزي الموسم المنقضي معارا إلى خيتافي وتمكن من الظهور بشكل جيد.

وحسب رومانو فإن عرض النادي الفرنسي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع تصل من 40% لـ50%.

وذكر رومانو أن مارسيليا اقترب من الاتفاق مع يونايتد لحسم الصفقة لصالحة بعد منافسة يوفنتوس ولاتسيو.

تصريحات نارية

هاجم كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بسبب عدم اكتمال الصفقة.

وقال لوتيتو خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "صفقة التعاقد مع جرينوود كانت قريبة العام الماضي لكنها انهارت في المراحل النهائية".

وأتم "الآن لدي اسم آخر في القائمة، لا يمكنني مشاركة الاسم، لكنه أفضل بـ10 مرات من جرينوود".

وعين مارسيليا روبرتو دي زيربي المدير الفني السابق لبرايتون ليقود الفريق الموسم المقبل.

ولعب جرينوود مع خيتافي 36 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.