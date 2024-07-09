ديلي ميل: إيفرتون يرفض العرض الثاني من يونايتد لضم برانثوايت.. وتأثيره على تعاقد دي ليخت

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 13:57

كتب : FilGoal

جاراد برانثوايت

رفض نادي إيفرتون العرض الثاني من مانشستر يونايتد للتعاقد مع جاراد برانثوايت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق المدافع البالغ من العمر 22 عاما مع إيفرتون الموسم المنقضي بعدما ساهم في عدم هبوط فريقه ولعبه 41 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وكان العرض الأول من مانشستر يونايتد يبلغ 35 مليون جنيه استرليني وهذا ما رفضه إيفرتون حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

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وحسب صحيفة ديلي ميل فإن مانشستر يونايتد أرسل عرضه الثاني إلى إيفرتون للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي مقابل 45 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه استرليني مكافآت.

وذكرت الصحيفة أن إيفرتون رفض العرض أيضا وطلب من 65 لـ70 مليون جنيه استرليني للسماح للاعبه بالرحيل.

وأفاد التقرير في الصحيفة أن الصفقة تعتبر منفصلة عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ.

ويسعى يونايتد إلى تدعيم دفاعه بشكل قوي بالتعاقد مع الثنائي ويكون في قائمة إريك تين هاج المدير الفني الهولندي.

وأكدت الصحيفة أن برانثوايت ودي ليخت يريدان الانتقال إلى النادي الإنجليزي حتى في ظل عدم اشتراكه في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلعب يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي بعد الحصول على كأس إنجلترا وهزيمة مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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