سكاي: تمت.. هداف شتوتجارت إلى دورتموند

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال سيرهو جويراسي هداف شتوتجارت إلى بوروسيا دورتموند تمت بنجاح.

وذكر التقرير أن جويراسي سيوقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

كما تم تحديد موعد الكشف الطبي، وفقا للتقرير.

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قبل أيام، ذكرت الشبكة أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما قرر الرحيل هذا الصيف وأبلغ ناديه بذلك.

وأضاف التقرير وقتها أن دورتموند وميلان وأرسنال في السباق على ضم المهاجم الغيني.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

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ويعتمد دورتموند على مديره الرياضي سفين ميسلينتات الذي عمل مع جويراسي من قبل في شتوتجارت.

ويمتد عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما مع شتوتجارت حتى صيف 2026.

قبل أسابيع كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن شرط جزائي زهيد في عقد جيراسي لاعب شتوتجارت

وأوضح رومانو أن هناك شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يبلغ 17 ونصف مليون يورو وسيكون مفعلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر مارس.

وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.

سيرهو جويراسي شتوتجارت بوروسيا دورتموند
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