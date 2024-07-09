مهاجم ليفربول السابق مدربا لمنتخب ويلز

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين كريج بيلامي كمدير فني لمنتخب ويلز.

وجاء تعيين بيلامي كمدرب جديد خلفا لروب بيج.

وأفاد الاتحاد الويلزي في بيان: "يسرنا أن نعلن عن تعيين كريج بيلامي مدربًا للمنتخب الوطني حتى عام 2028".

ويعمل بيلامي مدربًا منذ اعتزاله كرة القدم في عام 2014، وكان آخر منصب له كمدرب ومساعد مدرب في فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل انضمامه إلى بيرنلي، كان بيلامي يدرب فريق تحت 21 عامًا ومساعد مدرب الفريق الأول لفريق أندرلخت، وعمل أيضًا في أكاديمية نادي كارديف سيتي.

كلاعب، شارك بيلامي في أكثر من 400 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومثل ويلز دوليا 78 مرة، وكان قائدًا للمنتخب بين عامي 2007-2010.

وقال بيلامي: "إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أُمنح الفرصة لقيادة منتخب بلادي، وهي اللحظة الأكثر فخراً في مسيرتي".

وأضاف لاعب ليفربول السابق "لقد كان دائمًا حلمي الكبير أن أصبح مدربًا لمنتخب ويلز وأنا مستعد لهذا التحدي".

وأتم "لا أستطيع الانتظار لبدء مبارياتنا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل".

ستكون المباراة الأولى لبيلامي مع الفريق يوم الجمعة 6 سبتمبر ضد تركيا على ملعب كارديف سيتي، حيث سيبدأ منتخب ويلز مشواره في دوري الأمم الأوروبية.

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