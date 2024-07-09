رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: تراجعنا عن عدم استضافة مباراة الأهلي ضد بيراميدز

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 12:44

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

تراجع وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن عدم استضافة مباراة الأهلي ضد بيراميدز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تواصل معي عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي وأبلغوني كامل تقديرهم واحترامهم لمجلس إدارة استاد القاهرة والمجهود المبذول منهم لمساعدة الأهلي".

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وأضاف "وبناء على ذلك تراجعنا عن قرار رفض استضافة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "نؤكد أن المباراة ستكون في موعدها على استاد القاهرة".

ماذا حدث؟

قال عبد الوهاب عبر إذاعة أون سبورت إف إم في وقت سابق: "صيانة استاد القاهرة تحتاج لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، ونحن تحملنا ضغط المباريات وأعدك أن هذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى".

وأضاف "من أسبوع خاطبت الرابطة بحاجتنا لعمل صيانة لاستاد القاهرة ونرغب في ذلك بداية من 26 يوليو الجاري".

وأكمل "سنخطر النادي الأهلي في خطاب رسمي الآن برفض استضافة مواجهة بيراميدز يوم الجمعة ونقلها إلى ملعب السلام أو المقاولون بسبب تصريحات مارسيل كولر، وهذا بسبب استياء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة".

وتابع "أثق أن الجميع لا يرضى بتصريحات كولر وأن الإدارة ستلومه على ذلك، خالد بيبو اعتذر لي في مكالمة هاتفية ولم نتوقع ذلك الأمر".

وواصل "لكل فعل رد فعل، وإذا كان الملعب سيئا فالأفضل لعب مواجهة الأهلي وبيراميدز في مكان آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "الأهلي لعب منذ 3 أيام على نفس الملعب ولم يتحدث فلماذا الآن؟ هل هي مبررات"؟

ماذا قال كولر؟

صرح كولر عقب مباراة فريقه ضد طلائع الجيش التي لعبت الإثنين الماضي قائلا خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نحب اللعب في استاد القاهرة لكن حالة الملعب الآن أصبحت سيئة للغاية بشكل غير عادي ولا أعرف هل المسؤولين عن صيانة الملعب تركوه أم لا".

واختتم "الملعب من سيئ إلى أسوأ والحفر تزداد كل يوم ويتم هرس العشب، استاد القاهرة كان أفضل ملعب في مصر وواجهة مصر ولا أعرف كيف حدث له ذلك".

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثنائية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري من 23 مباراة، بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ68 نقطة، ولا يزال متبقي 4 مباريات مؤجلة للأحمر.

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