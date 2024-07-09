تقارير: فنربخشة يفاوض أهلي جدة من أجل ضم نجمه وفقا لرغبة مورينيو

يبدو أن الفرنسي آلان سان ماكسيمان لاعب أهلي جدة لن يستمر الموسم المقبل مع ناديه، وقد يرحل للدوري التركي، وفقا للتقارير.

فقد أفادت جريدة الشرق الأوسط أن المفاوضات بين نادي فنربخشة التركي ونادي أهلي جدة السعودي من أجل ضم آلان سان ماكسيمان متقدمة.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تحسم بعد وهناك خلاف بين الطرفين حول القيمة المالية للصفقة.

فيما ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن فنربخشة يحاول ضم آلان سان ماكسيمان على سبيل الإعارة.

ويرغب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة بشدة في ضم آلان سان ماكسيمان، كما أن اللاعب حريص جدا على إتمام هذه الخطوة، وفقا لتقرير سكاي.

وأوضحت الشبكة أن أهلي جدة على استعداد للسماح له بالرحيل بعد عام واحد فقط من انضمامه قادما من نيوكاسل يونايتد.

عقد الجناح البالغ من العمر 27 عامًا مع أهلي جدة مستمر حتى صيف 2026.

ولعب النجم الفرنسي 30 مباراة الموسم الماضي في الدوري السعودي بقميص أهلي جدة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.

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