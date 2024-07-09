كوبا أمريكا 2024 – سكالوني: ربما يمكننا الفوز بـ يورو.. وانتصرنا على فرق هناك في المونديال

يعتقد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه يمكنه الفوز ببطولة يورو إذا شارك بها.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منافسه كندا في المباراة التي ستجمعهما فجر الأربعاء في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدير الفني الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن الانتقال من مسابقة إلى أخرى سيحدث الفارق الكبير".

وأضاف "هناك بعض الفرق المهمة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي لبطولة يورو، وهي الفرق التي واجهناها في كأس العالم وقد سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا".

وأكمل "لكن هذا لا يعني أننا نستطيع الذهاب إلى بطولة أوروبا والفوز بها".

وواصل "ربما نعم يمكننا الفوز بها، أعتقد أن المستوى متقارب للغاية وأود أن تتم دعوة فريق أوروبي يوما ما إلى بطولة كوبا أمريكا لمعرفة كيف يكون اللعب هنا والعكس أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن ذلك سيكون كأس العالم، أليس كذلك؟ لذا فالصعوبة هي نفسها في النهاية، لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا حقا، لكن هذه مجرد آراء".

وقد أحدث كيليان مبابي لاعب منتب فرنسا جدلا عندما قال إن بطولة يورو أقوى من كوبا أمريكا.

وتأهلت الأرجنتين بعد الفوز على الإكوادور بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لكل منهما.

بينما وصل منتخب كندا بعد تخطي فنزويلا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لكل فريق.