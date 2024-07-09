بيلد: تشيلسي يستهدف موهبة دورتموند

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

ذكرت جريدة بيلد أن نادي تشيلسي يرغب في ضم كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند الموهوب.

وأوضح التقرير أن إدارة تشيلسي تواصلت بالفعل مع اللاعب وتحاول إقناعه بالانتقال إلى البلوز.

وأفاد التقرير بأن المفاوضات بين الناديين ستبدأ قريبا.

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ومن المتوقع أن يطلب دورتموند 30 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن البالغ من العمر 22 عاما.

وأضاف التقرير أن نادي يوفنتوس مهتم أيضا بضم أديمي.

ويمتد عقد أديمي مع دورتموند حتى عام 2027.

يذكر أن كريم انتقل إلى دورتموند قادما من سالزبورج في صيف 2020.

الصفقة كلفت خزائن دورتموند 38 مليون يورو، حسب العديد من التقارير.

كريم أديمي تشيلسي بوروسيا دورتموند
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