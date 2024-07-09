بيلد: تشيلسي يستهدف موهبة دورتموند
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 11:48
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة بيلد أن نادي تشيلسي يرغب في ضم كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند الموهوب.
كريم أديمي
النادي : بوروسيا دورتموند
وأوضح التقرير أن إدارة تشيلسي تواصلت بالفعل مع اللاعب وتحاول إقناعه بالانتقال إلى البلوز.
وأفاد التقرير بأن المفاوضات بين الناديين ستبدأ قريبا.
ومن المتوقع أن يطلب دورتموند 30 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن البالغ من العمر 22 عاما.
وأضاف التقرير أن نادي يوفنتوس مهتم أيضا بضم أديمي.
ويمتد عقد أديمي مع دورتموند حتى عام 2027.
يذكر أن كريم انتقل إلى دورتموند قادما من سالزبورج في صيف 2020.
الصفقة كلفت خزائن دورتموند 38 مليون يورو، حسب العديد من التقارير.
video:1
نرشح لكم
رومانو: مانشستر يونايتد يوافق على بيع ماسون جرينوود لمارسيليا خبر في الجول - نيوم يتمم اتفاقه مع اتحاد جدة بشأن حجازي إنتر يتعاقد مع حارس مرمى جنوى تقرير - الكويت الكويتي يتمم اتفاقه مع يحيى جبران يوفنتوس يضم شقيق مهاجم إنتر "الأفضل منه بـ 10 مرات".. ريبوبليكا: لاتسيو في مفاوضات مع برشلونة لضم روكي أثليتك: مهاجم سيتي يزامل سام مرسي في إبسويتش رغم نفيه.. سبورت: نيكو ويليامز يريد الانتقال إلى برشلونة ولكن
أخر الأخبار
آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة 2 ساعة | أمريكا