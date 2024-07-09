على طريقة روكي.. حارس ليفربول ينضم إلى ريال بيتيس

الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

أدريان - ليفربول

أعلن نادي ريال بيتيس تعاقده مع الحارس أدريان حارس ليفربول السابق.

قبل ساعات من إعلان بيتيس أعلن ليفربول رحيل حارسه بعد 5 سنوات قضاها في صفوف النادي.

ووقع الحارس البالغ من العمر 37 عاما مع ناديه السابق حتى يونيو 2026.

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وقدم النادي لاعبه الجديد على طريقة مجموعة أفلام روكي الشهيرة.

وجاءت نهاية رحلة أدريان مع ليفربول بعد نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

الحارس المخضرم البالغ 37 عاما بدأ مسيرته مع ريال بيتيس وانضم في 2013 لوست هام وبعد 6 سنوات انتقل لليفربول في صفقة انتقال حر.

وخاض أدريان مع الريدز 26 مباراة في جميع المسابقات سجل حافظ على شباكه خلالها في 7 واستقبل 36 هدفا.

ولم يظهر المخضرم في أي مباراة خلال الموسم المنقضي.

وساهم أدريان بفضل تصدياته خاصة في ركلات الترجيح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في 2020.

كما قاد الفريق لحصد لقب الدرع الخيرية في 2022-23 على حساب مانشستر سيتي.

وتوج أدريان بـ 7 ألقاب مع ليفربول ومنها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

ليفربول ريال بيتيس أدريان
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